Skadden conseille le Groupe L’Occitane sur son acquisition de Sol de Janeiro

Fondée en 2015 aux Etats-Unis, la marque de soins Sol de Janeiro connaît une expansion rapide en Amérique du Nord dont la gamme primée est appréciée par des consommateurs de tous âges et de toutes cultures. Rencontrant un franc succès dans différents segments tels que les soins des cheveux et du corps, notamment avec son produit phare, Bum Bum Cream, Sol de Janeiro a su s’imposer comme une marque de référence.

Avec cette acquisition, le groupe L’Occitane entend développer un portefeuille de marques de beauté premium tandis que Sol de Janeiro s'appuiera sur la présence internationale de L’Occitane pour développer son activité sur de nouveaux marchés. Heela Wang, fondatrice de Sol de Janeiro, demeurera au capital de la société et conservera son rôle de CEO.

Cette acquisition se concrétise par une participation indirecte du Groupe L’Occitane à hauteur de 83% dans Sol de Janeiro.

L'équipe Skadden était constituée d'Arash Attar-Rezvani, associé, Patrick Dupuis et Samia Makhtoum, collaborateurs, pour les aspects corporate ; Thomas Perrot, associé, et Margaux Lizé, collaboratrice, pour les aspects fiscaux ; et Philippe Desprès, of counsel, et Carine Louyot, collaboratrice, pour les aspects de droit social. Les bureaux de Londres, New York, Washington DC, Bruxelles et Hong Kong sont également intervenus sur cette opération.

Sol de Janeiro était conseillé par Cooley LLP.