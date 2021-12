Skadden conseille Criteo dans le cadre de l’acquisition d’Iponweb

Iponweb est une société AdTech leader sur le marché, fournissant des solutions globales de media trading. La technologie d’Iponweb contribue à alimenter un écosystème publicitaire ouvert et diversifié, en créant des solutions pour les propriétaires de médias, les agences de publicité et les spécialistes du marketing. Elle offre notamment une infrastructure de trading media à l’ensemble de l’industrie de l’AdTech.

De son côté, la plateforme Commerce Media de Criteo est conçue pour offrir aux spécialistes du marketing et aux propriétaires de médias un accès direct aux audiences commerciales sur l’Internet ouvert.

En connectant au sein de son réseau les données first-party des professionnels du marketing et des propriétaires de médias, Criteo propose des solutions publicitaires, axées sur l’audience et ce, tout au long de la chaîne de valeur. Cette approche notamment permet aux marques de susciter la préférence des consommateurs par le biais de campagnes de TV Connectée, de promouvoir des publicités relatives à leurs produits sur les sites Web et les applications des commerçants, ou encore d’acquérir des clients de façon directe.

L’acquisition d’Iponweb, évaluée à 380 millions de dollars, qui serait réglée en numéraire et pour partie en actions auto-détenues de Criteo, doit permettre à Criteo d’accélérer sa stratégie de Commerce Media Platform. La technologie Iponweb permettra également à Criteo de proposer une meilleure maitrise à ses clients annonceurs – et leurs agences partenaires – en tirant parti des solutions DSP et SSP de l’entreprise. Cette acquisition élargit également les opportunités de monétisation des propriétaires de médias et offre des services pour la gestion des données first-party dans l’ensemble de l’écosystème.

Sur cette opération, le cabinet Skadden intervient auprès de Criteo avec une équipe internationale menée par Arash Attar-Rezvani et Thomas Perrot, associés basés à Paris.

A Paris, l’équipe comprend également Guillaume Goubeaux, counsel, Amandine Souin et Natalia Rotaru, collaboratrices, sur les aspects corporate, Aurélien Jolly, counsel, Mariam Sadqi et Vincent Delcourt, collaborateurs sur les aspects financement, Philippe Desprès, counsel, et Carine Louyot, collaboratrice, sur les aspects de droit social, Margaux Lizé, collaboratrice, sur les aspects fiscaux, et Valentin Autret, counsel, sur les questions de contentieux.

Les bureaux de Skadden à Moscou, Londres, Frankfurt, Bruxelles, New York, Washington, Boston, Chicago, Tokyo et Singapour interviennent également sur cette opération.

Criteo est, par ailleurs, conseillé par Baker McKenzie LLP.

FieldFisher LLP est le conseiller juridique d’Iponweb.