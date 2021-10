Skadden conseille American Express Global Business Travel

Cette opération permettrait d'intégrer Egencia, un leader des agences de voyages d'affaires digitales, au sein de la plateforme de gestion des voyages d'affaires de GBT.

L'opération proposée est soumise à la consultation des institutions représentatives du personnel d'Expedia et d'Egencia, ainsi qu'à l'accord des autorités compétentes.

L'équipe Skadden à Paris était constituée d'Arash Attar-Rezvani, associé, Guillaume Goubeaux, counsel, et Aurore Martinelli, collaboratrice, pour les aspects corporate, ainsi que de Philippe Desprès, of counsel, et Nicolas Etcheparre, collaborateur, pour les aspects de droit du travail. Les bureaux de New-York, Bruxelles, Los Angeles, Londres, Francfort and Washington D.C. sont également intervenus sur cette opération.

Expedia était conseillé par Latham & Watkins et Eversheds Sutherland.