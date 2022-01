Skadden conseille Acofi dans le cadre de son rapprochement avec Sienna Investment Managers

Acofi Gestion gère actuellement 2,4 milliards d’euros d’actifs et est spécialisée dans la dette privée. La société dispose d’un savoir-faire reconnu dans le financement des actifs réels notamment dans le domaine de la dette privée corporate, immobilière et des infrastructures d’énergies renouvelables.

Sienna Investment Managers et Compagnie Acofi, actionnaire historique de la société, ont conclu un accord le 21 décembre 2021 en vue de l’acquisition par Sienna Investment Managers d‘une partie substantielle du capital du groupe Acofi. A l’issue de cette opération, Sienna deviendra l’actionnaire de contrôle d’Acofi aux côtés des dirigeants fondateurs et du management. La clôture de l’opération est prévue au premier trimestre 2022, sous réserve notamment de l’autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers.

Sur cette opération, le cabinet Skadden intervient auprès d’Acofi avec une équipe menée par Pascal Bine, associé, et Camille Chiari, European counsel, sur les aspects corporate, ainsi que Thomas Perrot sur les aspects fiscaux, et Philippe Després et Carine Louyot sur les aspects sociaux.

Sienna Investment Managers est conseillé par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, avec Charles Masson, associé, et Sarah Paquay, sur les aspects corporate ainsi que Anne-Sophie Coustel sur les aspects fiscaux.