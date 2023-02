Skadden a conseillé le Groupe Iliad dans le cadre de sa joint-venture avec l'opérateur de téléphonie italien Wind Tre, résultant en la création d'une nouvelle société baptisée Zefiro Net s.r.l., détenue à 50% par chacun des deux partenaires. La co-entreprise aura pour but de partager et de gérer conjointement les réseaux de téléphonie mobile des deux opérateurs dans les zones moins densément peuplées d'Italie.

Avec cette opération, autorisée par les autorités européennes et italiennes compétentes, les deux opérateurs travailleront ensemble pour accélérer le déploiement des réseaux de téléphonie mobile, y compris les réseaux 5G. Zefiro Net s.r.l. offrira notamment la 5G et le très haut débit à environ 26,8 % de la population italienne.

L’équipe Skadden était menée par Arash Attar-Rezvani (associé) et comprenait Patrick Dupuis (European counsel) et Aurore Martinelli (collaboratrice) sur les aspects corporate, Mariam Sadqi (collaboratrice) sur les aspects de financement, ainsi que Giorgio Motta (associé) et Antonio Cammalleri (collaborateur) sur les aspects de droit de la concurrence.

Le cabinet Gattai, Minoli, Partners a conseillé le Groupe iliad sur les aspects de droit italien. Wind Tre, une filiale du Groupe CK Hutchison Holdings Limited basé à Hong Kong, était conseillée par Freshfields Bruckhaus Deringer LLP à Londres et à Milan.