Six projets structurants financés dans le cadre de Sesame filières PIA

Depuis 2018, l'Etat et la région Île-de-France ont attribué près de 15 millions d'euros à des projets contribuant à structurer de nouvelles filières économiques sur le territoire francilien et à renforcer la compétitivité scientifique et technologique des laboratoires et des entreprises franciliennes dans les domaines d'intérêt majeur ou stratégiques pour la Région. A l'occasion de la quatrième édition de Sesame filières PIA, une enveloppe totale de plus de 6 millions d'euros a été attribuée à 6 lauréats, sélectionnés parmi l'ensemble des candidatures.

Les projets retenus permettront de renforcer le dynamisme économique de la Région, ainsi que son rôle moteur en matière d'innovation, développeront de façon structurante les compétences technologiques franciliennes au service des PME et faciliteront le développement de partenariats entre laboratoires et entreprises.

Présentation des lauréats

Premier lauréat de Sesame filières PIA, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) va mettre en place « MYBioprod », un accélérateur de bioproduction de médicaments de thérapies innovantes au sein du Centre MEARY de Thérapie Cellulaire et Génique, nouvellement labellisé « intégrateur industriel du Grand Défi Biomédicaments » pour son excellence en bioproduction. Les projets innovants de biothérapies et bioproduction pourront ainsi accéder à une offre d'accélération inédite en France via un guichet unique permettant d'industrialiser rapidement leurs innovations et acheminer les traitements jusqu'au lit du malade. Le projet proposé est renforcé par un volet de R&D permettant d'intégrer les différents aspects de la miniaturisation de la production grâce à une étroite collaboration entre deux start-ups franciliennes, ASTRAVEUS & HONING BIOSCIENCES et le Centre MEARY.

Le Commissariat à l'Energie atomiques et aux Energies alternatives va, lui, mettre en place « PASREL-imagerie » pour structurer et fédérer les acteurs de la recherche et les entreprises franciliennes du médicament et de l'imagerie médicale. Ce programme facilitera l'accès aux différentes plateformes d'imagerie médicale et expertises (IDMIT, NeuroSpin, MIRCen et SHFJ), localisées sur trois sites du CEA Paris-Saclay et permettra d'accélérer le développement des innovations diagnostiques et thérapeutiques ainsi que leur diffusion. PASREL-imagerie est une partie intégrante du projet PASREL « PAris-Saclay foRmation REcherche & hôpitaL» dédié à l'intégration de l'innovation en milieu hospitalier, porté par l'Université Paris-Saclay et opéré par le CEA autour de l'écosystème de recherche et d'innovation de Paris-Saclay.

L'Ecole polytechnique de l'Institut Polytechnique de Paris, l'Ecole Nationale des arts et métiers et le CNRS mettront en place « CRONOS », une plateforme mondiale dédiée à l'étude des matériaux en condition extrêmes de pression, de température et de vide grâce à des chocs laser. CRONOS s'appuiera sur la plateforme Hephaïstos, du laboratoire Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux à l'ENSAM et sur la plateforme Hera du Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses à Polytechnique. De nouveaux moyens et expertises seront ainsi accessibles aux industriels et aux partenaires académiques pour l'ingénierie des matériaux, des interfaces et des structures. CRONOS vise des applications dans le domaine de l'aéronautique, de la défense, du spatial et également des domaines « énergies et transport » sur la base de thématiques très spécifiques.

Sesame filière PIA en quelques mots SESAME Filières PIA est un appel à projets lancé par l'Etat et la Région Île-de-France pour lequel Bpifrance est l'opérateur, afin de soutenir la structuration de filières économiques et renforcer la compétitivité scientifique et technologique de l'Île-de-France. Les projets doivent contribuer à l'animation et à la structuration des filières stratégiques et domaines d'intérêt majeur de la Région Ile-de-France : Aéronautique, spatial et défense ;

Agriculture, agro-alimentaire et nutrition, sylviculture ;

Automobile et mobilités ;

Numérique (dont big data, calcul haute performance, industries culturelles et créatives, infrastructures numériques, internet des objets, fintechs, logiciels, réseaux, smart grids…) ;

Santé (dont biotechnologies, dispositifs médicaux, silver économie) ;

Tourisme, sport et loisirs ;

Région – Ville durable et intelligente (dont éco-activités, énergies, bio-matériaux, (re)construction durable, déchets, smart cities, services).

Également lauréat, l'Institut Pasteur mettra en place sur son campus parisien le projet « Pfbioassays », développant une activité technologique de bioessais fortement automatisée assurant le conditionnement et l'analyse de sérums. Cette nouvelle activité contribuera à des études épidémiologiques, cliniques ou scientifiques sur la base de technologies de référence et facilitera le développement de bioessais innovants basés sur des technologies de rupture. Elle permettra de soutenir le développement et la diffusion des innovations, technologies et méthodes via un appel à projet annuel. Elle fédérera toute une communauté d'acteurs, de la recherche, de la santé, des laboratoires d'analyse médicale, de la « deeptech », et de l'industrie de l'équipement autour de services d'accès à des échantillons qualifiés, et dynamisera les synergies d'expertise autour des méthodes et technologies de bioessais.

Le Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) déploiera en Île-de-France le « Centre d'innovation NanoMesureFrance » afin de disposer d'un accès unique en France, notamment au bénéfice du tissu industriel francilien en matière de mesure, de caractérisation et d'évaluation des nanomatériaux. Le LNE travaillera pour cela en synergie avec ses partenaires afin de mutualiser des moyens de caractérisation de pointe, de lancer des actions d'harmonisation et de validation de méthodologies de caractérisation et d'évaluation et de diffuser des bonnes pratiques pour améliorer la qualité, la fiabilité et la comparabilité de données en soutien d'une innovation durable et responsable. NanoMesureFrance contribuera ainsi à la structuration d'une filière industrielle des nanomatériaux et au décloisonnement entre secteurs par l'agrégation d'acteurs et d'infrastructures clés dans le domaine.

Enfin, l'Université de Paris et quatre de ses laboratoires, le laboratoire Matière et Systèmes Complexes et son antenne MSC-Med, le Centre de Recherche sur l'Inflammation, l'Institut de Psychiatrie et de Neurosciences de Paris et le Paris Centre de Recherche Cardiovasculaire mettront en place la plateforme « IVETH », première plateforme d'expertise technologique sur les vésicules extracellulaires pour le diagnostic et les thérapies personnalisées qui apportera aux laboratoires académiques, aux cliniciens et aux entreprises une expertise et des technologies de rupture pour amener de nouvelles biothérapies par les vésicules extracellulaires jusqu'au patient.