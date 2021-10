Six parcs parisiens sans tabac

Ce dispositif devrait notamment permettre « de lutter contre le tabagisme passif, et ainsi d'offrir aux Parisiennes et aux Parisiens un environnement de qualité et de profiter des espaces verts ».

Les espaces publics concernés sont le jardin Anne Franck (3e ardt), le jardin Yilmaz Güney (10e ardt), le square Trousseau (12e ardt), le square Henri Cadiou (13e ardt) le parc Georges Brassens (15e ardt) et le square des Batignolles (17e ardt).

Pour la municipalité, ce dispositif a aussi pour objectif « d'améliorer la propreté et le cadre de vie de tous, qu'il s'agisse de personnes en promenade ou encore de sportifs faisant leur jogging ».

Bien qu'aucune verbalisation ne soit inscrite dans le cadre de ce dispositif expérimental, les agents municipaux, et notamment les agents d'accueil et de surveillance des parcs et jardins, auront pour mission de sensibiliser les fumeurs et d'informer les usagers.