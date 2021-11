Six millions de visiteurs pour l'Arc de Triomphe “empaqueté”

C'est plus que pour le “Wrapped Reichstag” à Berlin en 1995 (cinq millions) et que pour “The Gates” en 2005 à New York (4 millions), selon les équipes chargées de l'organisation du projet, “rêve fou” de l'artiste bulgare, connu dans le monde entier pour ses emballages monumentaux. Christo avait aussi emballé le Pont-Neuf à Paris en 1985 mais aucune estimation de fréquentation n'a été réalisée à l'époque, selon la même source.

Parmi les six millions de personnes estimées avoir vu et s'être promenées aux alentours de l'édifice, du 18 septembre au 3 octobre, 3,2 millions ont passé plusieurs heures à proximité et 1,1 million sont venues spécifiquement pour voir le célèbre monument emballé dans un film argenté et bleuté, selon le rapport.

Parmi elles, « 30 % d'étrangers et 70 % de Français dont 40 % d'Ile-de-France », selon le rapport. 63 500 d'entre elles ont aussi acheté un billet afin de monter au sommet de l'édifice pendant l'installation, selon les données fournies par le Centre des Monuments Nationaux (CMN).