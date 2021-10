Six lauréats primés lors de la 16e édition de Talents des Cités

C es six lauréats nationaux, primés parmi les 28 lauréats régionaux, remportent chacun 7 000 euros ou une campagne de communication. Ils seront, par ailleurs, accompagnés par un des partenaires de Talents des Cités. Comme le souligne les organisateurs,

« Acteurs du développement économique et de la création d'emplois dans ces quartiers, ces créateurs d'activités sont les porte-drapeaux du dynamisme et de l'esprit d'initiative des habitants de ces territoires. Ils rejoignent la communauté des lauréats de Talents des Cités qui regroupe aujourd'hui 570 créateurs d'entreprise. »

Les lauréats

Sophien Boustani parrainé par le ministère de la Cohésion des territoires et l'Agence France Entrepreneur, pour son entreprise MyoTec, à Aix-en-Provence. Cette salle propose des séances d'électromyostimulation. Les clients, accompagnés d'un coach, font travailler chaque muscle par la stimulation d'électrodes intégrées à une combinaison. Sophien envisage aujourd'hui l'ouverture de deux nouvelles salles en France et une à Londres.

Hamed Cheatsazan, parrainé par la Caisse des dépôts, pour son entreprise Zistnest. Cette entreprise, implantée dans le quartier de Planoise à Besançon, sera lancée en juin prochain. Elle proposera un procédé innovant consistant à transformer les déchets alimentaires ou agricoles en matière organique grâce à des insectes, des bactéries et des champignons, donc sans produire de rejet ni de décharges. Elle pourra créer un emploi par an pour 250 tonnes de déchets alimentaires et pourra garantir l'accès de toutes les familles du quartier aux produits bio et écologiques.

Souad Boudjella, parrainée par France Télévisions, pour son entreprise Lak Auto, garage de mécanique et carrosserie installé à Toulouse dans le quartier Grand Mirail. Au delà des services classiques, ce garage a la particularité de proposer aux femmes du quartier des stages visant à leur apporter les connaissances de base pour entretenir elles-mêmes leurs véhicules.

Mustapha Bahman, parrainé par Epareca, a repris une supérette alimentaire dans le quartier de Montreynaud, à Saint-Etienne. Par la création et la digitalisation de ce point multi services, Mustapha veut proposer une structure innovante et d'intérêt général qui redynamisera le quartier et créera des emplois.

Samy Bouguern, parrainé par Radio France, pour son site Wekicks, social market pour les passionnés, collectionneurs ou simples amateurs de sneakers. Les internautes pourront non seulement acheter ou vendre leurs sneakers mais également adhérer à cette communauté.

Ulrich Akalogoun, parrainé par les anciens lauréats, pour son entreprise de lunettes Urican. Lancée en 2014 à Nevers, cette marque de lunettes propose une gamme de produits artisanaux français originaux et de qualité, dont les montures sont réalisées à partir de matériaux naturels.

Le concours en chiffres :

- 570 créateurs d'entreprise récompensés en 15 ans ;

-15 concours régionaux et un concours national chaque année ;

- plus de 150 000 euros de dotations chaque année ;

- 438 dossiers d'inscription en 2017.