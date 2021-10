Six formations au digital gratuites pour les entrepreneurs

Le Salon SME organise jeudi 16 septembre prochain une journée avec six webconférences en libre accès, de 9h à 18h, et indépendantes les unes des autres, pour aider les freelances, créateurs et dirigeants de TPE à appréhender le digital comme une opportunité de libérer le potentiel de croissance de leur activité.

