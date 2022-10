Six commerces parisiens récompensés pour leur design innovant

La 8e édition du prix Paris Shop & Design, qui valorise les initiatives les plus réussies en termes d’aménagement des espaces de vente et d’accueil du public, a livré ses résultats le 17 octobre dernier. Six commerces ont ainsi été récompensés lors de la cérémonie de remise des prix organisée par la CCI de Paris, dans ses locaux à l’Hôtel Potocki.

« Le design apporte une authentique valeur »

Présidé par Dorothée Meilichzon, architecte designer, le jury d’experts a décerné des prix à Copains, une boulangerie-pâtisserie du 2e arrondissement, Bâton Rouge, un institut de création de rouges à lèvres sur mesure situé dans le 3e, We Are, un espace d’impulsion créative rue du Faubourg Saint-Honoré, Le 39V Paris, un restaurant sur l’avenue George V, Marie Daâge, une boutique de décoration et d’arts de la table dans le 6e arrondissement, et Faguo, un magasin de prêt-à-porter masculin sur le boulevard de Vaugirard.

Avec ces récompenses, les lauréats peuvent promouvoir et valoriser leurs réalisations auprès des professionnels grâce à une belle visibilité et au soutien de grands partenaires, comme la ville de Paris, l’ordre des architectes d’Ile-de-France, ou encore l’office du Tourisme et des Congrès de Paris.



« Le design apporte une authentique valeur ajoutée aux commerces parisiens. Nous capitalisons, édition après édition, sur cet extraordinaire bouillonnement créatif qui participe à l’attractivité de Paris, destination shopping par excellence. Pour séduire un consommateur versatile et surinformé, les marques n’ont d’autre choix que d’offrir des parcours d’achat innovants et différenciants… C’est de ce foisonnement d’initiatives commerciales dont Paris Shop & Design veut rendre compte », a précisé la présidente de la CCI Paris, Soumia Malinbaum.

La Samaritaine également mise à l’honneur

Le jury a également décidé d’attribuer un prix spécial à La Samaritaine. Ce lieu incontournable du retail a réouvert en juin 2021 et constitue un grand magasin majeur de l’architecture commerciale dans la capitale.