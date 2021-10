Six commerces

Ces réalisations sont le fruit de la collaboration entre un commerçant parisien et un professionnel du design ou de l'architecture. Ce sont ainsi six binômes commerçant/professionnel du design ou de l'architecture qui ont été primés au siège de la CCI Paris Ile-de-France.

Le design : « un levier pour les commerces parisiens »

Pour renforcer l'attractivité et le rayonnement international de la capitale, la CCI Paris développe des actions spécifiques pour inciter les marques et les enseignes à concevoir des espaces de ventes renouvelés et inspirants.

A travers ce prix, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris souhaite sensibiliser les 62 000 commerçants parisiens en démontrant par l'exemple que le design apporte une authentique valeur ajoutée à leur activité.

Les lauréats peuvent promouvoir et valoriser leurs réalisations auprès des professionnels et bénéficient d'une belle visibilité grâce à la campagne de communication autour de l'événement et le soutien de grands partenaires.