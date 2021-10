Le département, qui assure 56 % du budget (34 % proviennent de l' Etat, 8 % de Bobigny) , a annoncé une baisse de 5 % de son enveloppe pour la saison en cours, "alors que nos saisons sont programmées 18 à 24 mois en amont", a expliqué Patrick Sommier. La baisse, de l'ordre de 150 000 euros, après une première réduction l'année précédente (45 000 euros), est "impossible à compenser" selon le directeur et met en péril les contrats liant le théâtre aux professionnels et aux partenaires coproducteurs, en France et à l'étranger. La MC93 assure avec deux salles quelques 170 levers de rideau par an et propose une programmation exigeante: cette saison Les Trois Sœurs mises en scène par le Russe Lev Dodine, Peau d'Ane et R&J Tragedy de Jean-Michel Rabeux, Histoires diaboliques, d'après Gogol.

La maison de la Culture accueille quelque 50 000 spectateurs, pour 30 % de Seine-Saint-Denis, dont de nombreux scolaires (20 % d'Ile-de-France et de province, et 39 % de Paris, le reste sans origine connue).

Le bâtiment est "à l'abandon", et les travaux indispensables de mise aux normes programmés "viennent d'être reportés", déplore le directeur. "Des centaines de milliers d'euros partent en fumée dans des locations onéreuses et des frais d'entretien abyssaux à cause de la dégradation du bâtiment et des matériels", a souligné M. Sommier, qui appelle les décideurs à "comprendre les vrais enjeux de ce qui se passe dans les maisons de la Culture".