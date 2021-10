Situation des Tribunaux d'instance dans le 93

Ces juridictions de proximité destinées à répondre aux besoins fondamentaux des citoyens (contentieux locatifs, délivrance des certificats de nationalité, contentieux de la petite consommation, gestion des situations de tutelle des plus fragiles ...) sont laissées à l'abandon par les Pouvoirs publics et contraignent les acteurs de justice à se satisfaire de l'inacceptable : délais d'audiencement de plus d'un an, fermeture (physique et même téléphonique) de l'accueil du public, impossibilité sine die d'audiencement de certains contentieux...