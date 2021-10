Simulations budgétaires et fiscales : un enjeu de perspicacité législative

Comment mieux apprécier l'impact réel d'un amendement avant son adoption et les conséquences concrètes d'une réforme fiscale ou budgétaire proposée par les parlementaires ? Comment permettre un meilleur accès aux données utiles, pour les parlementaires mais aussi pour l'ensemble des citoyens ? Tels sont les enjeux dont s'est emparée la commission des finances du Sénat.

Alors que l'accès aux données et l'émergence d'algorithmes apparaissent comme essentiels à la mesure des conséquences des législations effectives et à la mise en place de nouvelles lois, le président et le rapporteur général proposent une vision de recul sur les initiatives menées, les pistes explorées et les difficultés restant à résoudre.

Barème de l'impôt sur le revenu, quotient familial, impôt sur la fortune immobilière (IFI), prélèvement forfaitaire unique (PFU), règle d'indexation des retraites, des APL, comment mesurer leur effectivité ?

Mesure de l'effectivité des lois, de nouveaux Pur Players

A l'initiative depuis plusieurs années de nombreuses propositions et innovations dans le domaine de la simulation budgétaire et fiscale, la Commission des finances du Sénat s'ouvre désormais à de nouvelles propositions externes. Les dispositifs et simulateurs fiscaux indépendants abondent à l'image de Lex Impact, outil numérique auquel l'Assemblée nationale vient de donner son feu vert pour mesurer l'impact des nouvelles lois. L'accès à une pluralité de données s'impose en effet comme nécessaire à la mise en place d'une législation efficace.

Autre exemple, créé par l'agence pour l'Informatique financière de l'Etat (AIFE), Chorus Pro est le portail dédié à la facturation électronique pour l'ensemble des administrations. C'est dans ce contexte que la Commission des finances du Sénat a demandé puis obtenu l'accès au système comptable de l'État, opérationnel d'ici le mois de mai.

Un approfondissement nécessaire

Les travaux de contrôle évolueront également afin d'apporter des réponses plus perspicaces. Les données relatives à l'étendue de la fraude fiscale seront par exemple rendues accessibles dès la réalisation des contrôles sur place.

Le Sénat ira également plus loin dans la récupération de données, adoptant ainsi l'amendement du président de la Commission des finances tendant à ouvrir le « code source » de la loi fiscale. Le cap sera aussi porté sur les données numériques, grâce à l'organisation de tables rondes à l'initiative de la commission sur l'utilisation et ouverture des données et des algorithmes en matière fiscale (audition du 23 mai 2018).

Il travaillera en partenariat avec la DGFIP afin de faciliter son accès aux données budgétaires et comptables (projet Data-fin issu d'une proposition de la commission au hackathon de juin 2018).

Une approche globale des nouvelles réformes

Selon la Commission des finances, il est désormais indispensable d'élargir à tous les secteurs législatifs, l'accès aux données de l'administration fiscale et/ou de l'Insee afin de répondre aux questions posées par la mise en place de nouvelles réformes : « Dans quelle mesure cette réforme réduirait-elle les inégalités ? » (par exemple, en termes de revenu disponible après impôt), « Quel serait l'impact de la même réforme sur le produit total de l'impôt, et donc sur les finances publiques ? » ou encore « Quel est l'impact économique de cette réforme ? » (concernant les niches fiscales par exemple).

De même, l'administration fiscale doit ouvrir l'accès aux règles fiscales sous forme informatique, comme le propose le Sénat dans son amendement « code source » (lire encadré).

Des études nécessaires à la formulation de nouveaux projets gouvernementaux

Les études et simulateurs s'imposent comme nécessaires à une meilleure compréhension des conséquences des réformes passées et des projets du Gouvernement ou des parlementaires.

Actuellement, la Commission des finances réalise au cas par cas et en interne ou commande les analyses de réformes proposées. Le développement de simulateurs simples d'emploi, tel que Leximpact doit se perpétuer, à condition que ces nouveaux outils détiennent un accès suffisamment étendu aux données, et offrent une restitution de ces dernières à la fois transparente et indépendante.