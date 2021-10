Simplification efficace

Parmi les mesures phares de ce texte : l’opportunité pour les structures de moins de 10 salariés de ne pas déposer leurs comptes annuels, le développement de la facturation électronique et la perspective de financements participatifs facilités par Internet. Ce « crowdfunding » constitue aujourd’hui une réelle opportunité pour toutes les petites entreprises très innovantes. Les projets les plus ambitieux ont davantage de chances d’être accompagnés –dons, prêts ou investissements en fonds propres– par un large public que par des banques devenues très frileuses sur ce secteur.

Le chemin de la simplification du droit reste néanmoins semé d’embûches. Comme l’estiment des parlementaires de l’UMP et de l’UDI, « Ce texte confus et touffu va à l’opposé de l’objectif affiché ». Le « choc de simplification » ferait ainsi long feu... D’ailleurs, les PME préféreraient sans doute aujourd’hui bénéficier d’une embellie de trésorerie. Comme le soulignait dernièrement Fleur Pellerin : « Selon la Commission européenne, alléger de 25 % les charges pesant sur les entreprises ferait gagner à la France 1,4 % du PIB »… Voilà une façon simple d’être efficace, ou efficace d’être simple !