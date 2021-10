Simplification du droit : recommandations des notaires

Le Conseil supérieur du notariat (CSN), seul organe de la profession habilité à s'exprimer au nom de tous les notaires de France, a publié le 28 juillet dernier un Livre blanc destiné à accompagner le mouvement général de simplification. Ce livre propose 50 recommandations visant à alléger notre droit.

« En effet, qui mieux que le notariat est capable de mesurer les difficultés générées par un droit devenu trop complexe qu’il doit appliquer au quotidien » souligne Didier Coiffard, vice-président du CSN.

Parfois même, l'obligation d'intelligibilité de la loi imposée par le Conseil constitutionnel se réduit à de l’humour noir.

Un colloque du Sénat sur l’écriture de la loi a été organisé au début de l’été, réunissant de nombreux parlementaires et professeurs de droit, conclu par la garde des Sceaux Christiane Taubira. Cette journée de réflexion sur la qualité et le style de la loi s’est donc intégrée au mouvement gouvernemental de simplification du droit. « L'écriture de la loi se trouve à la confluence de l'histoire, de la culture, de la langue et de la conception de l'ordre » selon Christiane Taubira.

Depuis les années 70, la France connait, comme ses voisins européens, une forte augmentation de sa production normative. Malheureusement, cette inflation mine l’autorité de la loi et nuit à la sécurité juridique. Elle se traduit notamment par la complexité et la longueur des textes adoptés. De fait, le recueil des lois a quadruplé de volume en quarante ans. En 1975, une loi faisait en moyenne 4 pages. Aujourd’hui elle en fait 24.

En 2006, le Conseil d’Etat s’inquiétait déjà de l’inflation législative dans son rapport annuel « 59 codes législatifs, plus de 200 nouvelles lois par an, des ordonnances en nombre accru... l’inflation législative, porteuse d’insécurité juridique pour les acteurs économiques et les citoyens ». En 10 ans, le Conseil d’Etat a fait 281 références aux travaux préparatoires des lois. Cela démontre la piètre qualité de nos lois.

Ainsi, avec ce Livre blanc Didier Coiffard insiste sur le fait que « l’enjeu est grand car il y va de la performance, de la cohérence et de la pertinence de nos lois et du rayonnement international de notre droit ».

Voici la liste des 50 propositions des notaires :

1. Autoriser l’adoption de l’enfant majeur du conjoint par acte notarié

2. Alléger la charge de travail des tribunaux d’instance en faisant du PACS un contrat reçu et enregistré par un notaire

3. Aligner les règles de l’adoption simple de l’enfant du partenaire de PACS sur celles de l’adoption de l’enfant du conjoint

4. Sécuriser les ventes immobilières en présence de mineurs ou de majeurs protégés

5. Assouplir les règles de la tutelle testamentaire

6. Simplifier le régime de récupération de l’aide sociale

7. Supprimer le droit de retour légal des ascendants

8. Assouplir la procédure d’envoi en possession

9. Supprimer le droit de retour légal des frères et sœurs

10. Autoriser la renonciation à succession devant notaire

11. Revoir les règles d’évaluation des meubles meublants dans les déclarations de succession

12. Simplifier l’acceptation des successions en présence de mineurs ou de majeurs protégés

13. Revoir les règles applicables à la clôture de l’inventaire

14. Supprimer l’obligation alimentaire des gendres et belles-filles à l’égard des beaux-parents au décès de l’époux créant l’affinité

15. Alléger la procédure de préemption dans l’indivision

16. Assouplir la présomption de l’article 918 du Code civil en matière successorale

17. Permettre au notaire d’interroger l’AGIRA pour le règlement d’une succession

18. Refondre, moderniser et dématérialiser le répertoire civil

19. Mettre en place une procédure de démariage devant le notaire ou l’officier d’état civil

20. Permettre au notaire d’interroger le fichier FICOBA pour le règlement d’une succession

21. Simplifier et accélérer les partages familiaux

22. Promouvoir en cas de saisie immobilière, l’adjudication devant notaire

23. Autoriser le notaire à saisir le juge en cas succession vacante

24. Simplifier le changement de régime matrimonial

25. Promouvoir la médiation notariale

26. Autoriser la délégation partage de l’autorité parentale par acte notarié

27. Consacrer la « créance d’assistance » dans le cadre de l’entraide familiale

28. Faire du mandat de protection future une véritable mesure de protection

29. Réduire le taux du droit de partage à 1%

30. Revisiter les règles de solidarité fiscale en cas de vente de fonds de commerce

31. Augmenter le nombre d’actes susceptibles d’être soumis au paiement sur état

32. Faciliter la désignation d’un gérant dans les sociétés civiles

33. Aligner les régimes de cession de fonds artisanal et de cession de fonds de commerce

34. Promouvoir la réserve de propriété dans les cessions d’entreprises

35. Réduire le délai d’instruction du rescrit valeur

36. Faciliter la location gérance des fonds de commerce

37. Assouplir les obligations déclaratives annuelles du régime Dutreil

38. Maintenir le bénéfice du paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit en cas d’apport des parts ou actions transmises à une société holding, dans le cadre des engagements Dutreil

39. Assouplir les modalités du régime Dutreil en cas de donation avec réserve d’usufruit

40. Supprimer la déclaration de conformité en droit des sociétés

41. Pour une définition légale de la holding animatrice

42. Renforcer la protection du patrimoine privé de l’entrepreneur

43. Simplifier la recherche des partenariats enregistrés

44. Mettre en place un certificat de coutume européen

45. Autoriser l’apostille par le Président de la Chambre des notaires

46. Faciliter la désignation du syndic dans les copropriétés

47. Simplifier les règles relatives au bornage

48. Moderniser le paiement échelonné du prix dans les VEFA

49. Revoir les règles relatives à la remise en main propre

50. Etendre à l’assurance dommages-ouvrage les dispositions de l’article L. 243-2 du code des assurances