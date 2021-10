Simon Christiaën entre chez DWF France Avocats

Après les arrivées de Sabrina Aïnouz, Jérôme Lehucher en arbitrage international et Carole Arribes en corporate au début de l'année 2018, DWF France continue sa stratégie de croissance et accélère le développement de son département propriété intellectuelle avec le recrutement de Simon Christiaën.

Exerçant depuis plus de 25 ans dans le domaine de la propriété intellectuelle, Simon Christiaën a développé une pratique du contentieux judiciaire et arbitral en matière de brevets d'invention et de propriété intellectuelle en général.

Ses champs d'intervention concernent, aussi bien, la mécanique générale et l'électronique, notamment l'industrie du transport ferroviaire et routier, que les télécommunications, les logiciels de simulation et les systèmes de détection ainsi que, les sciences de la vie l'industrie pharmaceutique, médicale, vétérinaire et agro-alimentaire, et la grande distribution.

Par ailleurs, Simon Christiaën est membre de plusieurs centres de recherche universitaires sur la propriété industrielle et il est inscrit sur la liste des arbitres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Il publie régulièrement des articles dans des revues spécialisées reconnues.