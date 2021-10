Simon Associés vient de créer “SAILS”

Pour son développement, SAILS s'est assuré la collaboration d'une équipe d'ingénieurs et fonctions supports à même d'identifier les marchés, les besoins, et de suivre des projets spécifiques qu'ils soient ceux déployés pour Simon Associés ou les clients et partenaires du cabinet.

SAILS sera l'interface entre Simon Associés, le réseau Simon Avocats et Simon International, les start-up et les legaltech, notamment celles avec lesquelles des accords ont déjà été conclus, l'écosystème numérique du droit et du chiffre, mais également les différents acteurs pour lesquels Simon Associés s'est déjà engagé, tel que l'accélérateur WeSprint, dans le Sud de la France.

Comme le déclarent Jean-Charles et François-Luc Simon, avocats associés gérants de Simon Associés, « Le cabinet a débuté depuis plus de 18 mois sa réflexion sur la mutation numérique qui va engager les métiers du droit et du chiffre, mais aussi l'entreprise et nos clients, dans une nécessaire évolution liée à la quatrième révolution industrielle qui n'en est qu'à ses débuts. Le projet SAILS “start-up et legaltech” implique les associés, collaborateurs et fonctions supports au sein du Cabinet, ainsi que les membres du réseau Simon Avocats et des prestataires proches. Corrélativement, nous participons au travail de plusieurs associations présentes et actives dans l'évolution numérique du droit et du chiffre. Divers projets d'applications legaltech et fintech sont en cours et seront progressivement annoncés. »

Ces derniers mois, les équipes de Simon Associés et SAILS se sont également attachées à recenser l'ensemble des legaltech françaises présentes sur le marché et ont effectué un travail ayant abouti à la rédaction d'un guide présentant plus de 150 legaltech (www.lettredunumerique.com).

A propos de Simon Associés

Fondé en 1992, Simon Associés est un cabinet d'avocats d'affaires, disposant de bureaux intégrés à Paris, Lyon, Montpellier, Nantes et Fort-de-France. Le cabinet a également organisé dans l'Hexagone le réseau structuré baptisé Simon Avocats. Au service des entreprises, Simon Associés compte aujourd'hui en France plus d'une soixantaine d'avocats, dont 21 associés. Il rassemble plus d'une centaine de professionnels avec le réseau national Simon Avocats.