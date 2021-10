Simon Associés crée son département droit de la santé

Catherine Tamburini-Bonnefoy prend la direction du département santé et entend mettre à la disposition des clients publics et privés du cabinet Simon Associés son expérience du contentieux et du conseil. Avocat expérimenté, Catherine Tamburini-Bonnefoy permettra aux établissements publics, comme aux établissements privés, et aux laboratoires, de répondre aux exigences des assurés et clients en leur apportant un conseil juridique personnalisé, notamment en matière de responsabilité, d'actions de formations et de prévention des risques.

Titulaire d'un DEA en philosophie du droit, option santé publique (Paris II) et d'un DEA d'éthique médicale et santé (Hôpital Necker), Catherine Tamburini-Bonnefoy a prêté serment en 1998. Ses collaborations au sein de Huglo Lepage, Bartfeld et associés, et enfin Carakters (associée, 2014-2016), ont permis à Catherine Tamburini-Bonnefoy de développer sa pratique dans le domaine de la responsabilité médicale et d'acquérir une expertise en matière de conseil et contentieux auprès des établissements de santé (contrats d'exercice avec les praticiens, avec les prestataires, contrats de prestation, gestion des relations des établissements avec les praticiens...).

Véritable atout pour cette nouvelle pratique du cabinet Simon Associés, Catherine Tamburini-Bonnefoy sera en charge du développement de la responsabilité médicale et d'une offre complète auprès des établissements de santé rencontrant des besoins dans d'autres domaines que la santé. « Aujourd'hui, mes clients ont un besoin croissant de prestations juridiques complémentaires aux miennes – social, immobilier, fiscal, mutations numériques - et leurs problématiques sont d'ordre national et international. Simon Associés est un cabinet pluridisciplinaire implanté dans de nombreuses régions, tourné vers l'international, développant la transversalité dans chaque dossier et désireux de parfaire son offre de services sur les nouveaux enjeux juridiques que nos clients rencontrent… valeurs que je partage », déclare l'associé Catherine Tamburini-Bonnefoy.

« Sa connaissance solide du secteur de la santé, son savoir-faire en matière de droit médical et pharmaceutique, sa connaissance et son expertise technique de la responsabilité médicale, font de Catherine Tamburini-Bonnefoy une très bonne interlocutrice pour notre clientèle composée d'acteurs du secteur de la santé (maison de retraite, cliniques, hôpitaux, assurances...) », affirment Jean-Charles et François-Luc Simon, associé-gérants de Simon Associés.