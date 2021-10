Simon Associés : Amélie Pinçon renforce l'équipe de droit immobilier

Cette arrivée s'inscrit dans le prolongement de celle d'Isabelle Robert-Védie, et Benoît Raimbert, ainsi que leur équipe début 2015, permettant à Simon Associés d'offrir une équipe importante dédiée à Paris et en région à ce secteur d'activité.

Amélie Pinçon est titulaire d'un DESS droit de l'immobilier et de la construction de Paris II – Panthéon Assas (2002) et d'un DEA en droit de l'environnement (Paris I – 2003). Elle intervient depuis une dizaine d'années en droit immobilier, tant en conseil qu'en contentieux, et plus particulièrement en matière de vente immobilière, construction, baux civils et commerciaux.

Avant de rejoindre Simon Associés, Amélie Pinçon a débuté sa carrière chez Lefèvre Pelletier & Associés (2005/2007). Elle a collaboré ensuite au sein du cabinet Frêche & Associés (2007/2008) avant de rejoindre Reinhart, Marville, Torre (2008/2009). Elle a ensuite participé en qualité d'associée à la création du cabinet Carakters en 2009.

Forte de son expérience, Amélie Pinçon intervient dans le montage et la mise en œuvre d'opérations de vente et de gestion immobilière complexes. Au sein de Simon Associés, Amélie Pinçon, en collaboration avec Chantal Millier-Legrand, développera ses compétences en matière d'actes liés au montage et à la gestion d'opérations immobilières, de baux commerciaux, civils et professionnels, de contentieux construction.

Avec cette arrivée, Simon Associés poursuit son développement, et complète son offre auprès de ses clients, du secteur public et du secteur privé, en conseil et en contentieux.

« La venue d'Amélie Pinçon chez Simon Associés nous permet de renforcer notre offre en immobilier. Son parcours et son expérience, son esprit d'entreprise et d'équipe, ses valeurs, nous rendent confiants dans son intégration à l'équipe en place », déclarent Jean-Charles et François-Luc Simon, associés gérant de Simon Associés.

« Je me réjouis d'intégrer le cabinet Simon Associés afin de suivre le fort développement de l'activité du département immobilier et d'enrichir une offre de services globale. J'ai été particulièrement séduite par l'esprit d'entreprise, la forte technicité et le dynamisme des membres du cabinet », déclare Amélie Pinçon.