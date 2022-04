Simon Associés accueille Julien Grosslerner et crée le pole "Médias, Entertainment & Communication"

Julien Grosslerner, Tifany Carlos et Lucy Cronin apporteront leur expertise reconnue et leur expérience en Propriété Intellectuelle, Droit des Médias, du digital de la Presse, de la musique, du spectacle vivant et de la publicité.

Simon Associés enrichit son offre en se dotant d’un département Medias, Entertainment et Communication créé et animé par Julien Grosslerner, en qualité d’associé ayant développé une pratique reconnue dans ces secteurs.

« Le secteur de l’Entertainment est devenu en quelques années un secteur stratégique de l’économie mondiale sur lequel la France est particulièrement bien positionnée. Julien Grosslerner, qui a développé une expertise aiguisée du secteur et nous rejoint avec une équipe structurée, a su prendre une place de référence sur ce marché en travaillant à la fois pour des multinationales américaines et les indépendants français qui comptent. Nous sommes ravis d'accueillir Julien et son équipe afin de créer notre département Media / Entertainment / Communication et lui apporter la force, l’innovation, et l’énergie de SIMON Associés. La création de ce département s’inscrit dans notre volonté d’approche sectorielle ainsi qu’il est déjà pour la Distribution, l’Immobilier, et la Santé notamment », soulignent Jean-Charles et François-Luc Simon.

Diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d’un 3e Cycle en Propriété Intellectuelle de l’Université Paris II, Julien Grosslerner commence sa carrière chez TF1 où il occupe le poste de responsable juridique du pôle Entertainment jusqu’en 2007. Par la suite, il occupera le poste de Directeur Adjoint du Lansing à la SACEM, puis de Directeur Juridique adjoint de Banijay le groupe de production audiovisuel de Stéphane Courbit.

Il rejoint ensuite le groupe américain NBCUniversal pour prendre la Direction Juridique et la Direction de la Distribution pour l’Europe du Sud. En 2015, il créé son propre cabinet d’avocats spécialisé en Medias/Entertainment avant de s’associer au cabinet Duclos Thorne & Mollet Vieville en 2019.

Son équipe intervient tant auprès de PME que des multinationales françaises et internationales, notamment américaines, sur des problématiques techniques et stratégiques en matière de droit d’auteur, de réglementation audiovisuelle, du droit du numérique, de droit de la publicité ainsi qu’en matière contractuelle.

« Le secteur de l’Entertainment et de la communication doit être envisagé comme un secteur majeur de l’économie mondialisée avec des problématiques de propriété intellectuelle bien sûr, mais aussi réglementaires, fiscales, de mobilité internationale, qui nécessitent de conjuguer les expertises. Avec Simon Associés, qui a su rassembler des spécialistes dans toutes ces matières et faire preuve d’innovations impressionnantes nous allons pouvoir accompagner et soutenir efficacement ce marché », déclare Julien Grosslerner.

Julien Grosslerner sera en charge du développement de cette nouvelle pratique du cabinet Simon Associés sur toutes les branches de ce secteur (audiovisuel, musique, spectacle, etc.). Julien rejoint Simon Associés avec ses collaboratrices, Tifany Carlos et Lucy Cronin.

Tifany est titulaire d’un Master 2 en Droit des créations numériques. Elle a développé une solide expertise dans le secteur. Après des premières expériences en entreprises de l’Entertainment (Sony Music, Lagardère), Tifany Carlos a fait son stage final au sein du cabinet Nomos avant de rejoindre Julien Grosslerner en 2021 chez Duclos Thorne Mollet-Viéville.

Lucy est également titulaire d’un Master 2 en Droit de la propriété intellectuelle. Elle a développé de solides compétences dans ce domaine après une première expérience à l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et son stage final au sein du cabinet d’avocats Bird&Bird. Lucy Cronin s’est surtout spécialisée dans le secteur des Médias et de l’Entertainment en particulier grâce à son expérience chez TF1 et sa première collaboration au sein du cabinet Duclos Thorne Mollet-Viéville aux côtés de Julien Grosslerner.