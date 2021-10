Simon Associés accueille Florence Schlegel

Ce nouveau pôle, qui réside également dans une approche transversale, sera dirigé et développé par Florence Schlegel, en qualité d'associée du cabinet Simon Associés, qui apportera son expertise et son expérience internationales, notamment dans le domaine de la lutte anticorruption, du droit de la concurrence, de la fraude, de la protection des données et des personnes, ou encore des règles sur le contrôle à l'exportation.

Florence Schlegel, nommée à la tête du département compliance est titulaire d'un executive MBA de l'INSEAD (2014), d'un LLM (Master of Laws) en European Legal Studies spécialisé en droit de la concurrence (Université d'Exeter – Grande Bretagne – 1995), d'un DEA/Master 2 de droit privé.

Florence Schlegel a développé une expérience juridique et de compliance internationale depuis 22 ans, acquise dans l'industrie et le service pour des groupes américains et français tels que Bouygues Telecom (1996), SFR (2001) et Dow Chemical (2003 - 2009). Elle devient directeur juridique et compliance officer du groupe Arkema, groupe coté au SBF 120 et un des leaders mondiaux dans la chimie de spécialités en 2010.

Elle rejoint enfin le groupe Sonepar, leader mondial dans la distribution de matériel électrique en 2013 en tant que membre du Comex et secrétaire générale en charge notamment des affaires juridiques et de la compliance avant de rejoindre le cabinet Simon Associés en 2018 en qualité d'associée. Florence Schlegel participe au comité stratégique de la nouvelle revue Compliance.

« Je suis très honorée et enthousiaste de rejoindre le cabinet Simon Associés et de participer à la création et au développement du pôle compliance. Les compétences comme la personnalité des membres du cabinet, leur vision stratégique et leur dynamisme m'ont séduite. Je me réjouis de pouvoir mettre en œuvre mon expérience et mes compétences au service de nos clients » affirme Florence Schlegel.

Cette avocate chevronnée a élaboré et développé une culture compliance nationale et internationale au sein des organisations adaptée à l'ADN de chacune d'entre elles tout en alignant cette culture sur les obligations réglementaires.

Son activité porte notamment sur la mise en place de cartographie des risques, pierre angulaire de la stratégie des directions générales, la rédaction de codes de conduite, de registres et de référentiels d'évaluation des tiers, la dispense de séances de sensibilisation et de formations, la construction de lignes d'alerte, ou encore la poursuite d'investigations. Pour cela, Florence Schlegel bénéficiera de l'appui de toutes les expertises juridiques nécessaires au sein du cabinet Simon Associés.

« La compliance redéfinit le rôle de l'avocat qui, en plus d'assurer la défense de l'entreprise en aval, se doit également de la conseiller en amont et par anticipation sur sa stratégie, ses opportunités et ses risques. Véritable révolution et changement culturel pour l'avocat, la compliance internationale devient ainsi partie intégrante de notre métier. Nouveaux champs d'interventions, nouvelles pratiques grâce à la reconnaissance professionnelle dont elle fait l'objet, la nomination de Florence Schlegel, nous permet de renforcer nos compétences avec une offre de services complète auprès de nos clients », affirment Jean-Charles et François-Luc Simon, avocats associés gérants.

En outre, le cabinet Simon Associés et la legaltech « Mission RGPD » développée en partenariat avec l'éditeur de logiciels Visiativ, solution épaulant les entreprises dans la gestion des traitements de données à caractère personnel, s'inscrivent déjà dans ce mouvement.

Le cabinet sera un support riche et complémentaire au service du développement de ce nouveau département au sein du cabinet qui déploie par ailleurs une offre legaltech globale via Simon Associés Innovation Labs Services (SAILS).