Simon Associés accueille Fabrice Degroote en qualité d'associé IT/IP

Il apportera son expertise et son expérience en droit de la propriété intellectuelle et droit d'auteur, appliqués aux techniques de l'information et au réseau internet.

Spécialisé en droit des technologies et de la communication, défense des marques, droits d'auteur et des contrats appliqués au numérique, problématiques de cloud computing, big data, licence en mode saas, open data, Fabrice Degroote, docteur en droit, diplômé de l'Université Paris I et de l'Université de Berkeley (LL.M.) Californie, ancien chargé d'enseignement en droit international à Paris I, animateur de l'atelier « Nouvelle technologie et droit public » au sein de l'Association pour le développement de l'informatique juridique (Adij), rejoint le cabinet Simon Associés en tant qu'associé au sein du département IT/IP.

« Le monde est en mutation profonde pour des motifs divers, notamment avec le recours grandissant au numérique. Nous ne sommes qu'au début de cette mutation qui voit apparaitre de nouvelles règles et une nouvelle pratique élargie du droit. L'univers de nos clients est bousculé, nos métiers changent, la révolution industrielle en marche bouleverse nos sociétés. Fabrice Degroote réfléchit à ces sujets depuis plusieurs années. Il a aussi une expérience en entreprise. Il nous est apparu en phase avec nos valeurs, nos idées et notre vision vers l'élaboration d'une offre de services différente et améliorée centrée sur les besoins et les attentes du marché. C'est un enjeu essentiel aujourd'hui pour notre cabinet, les équipes, nos partenaires et Clients », affirment Jean-Charles et François-Luc Simon, avocats associés gérants.

Fabrice Degroote est avocat au barreau de Paris depuis 1999 après avoir été juriste international au sein du groupe Atos de 1992 à 1999. Il a fondé en 2006 le cabinet Neolex Avocat pour concentrer son activité sur le droit du numérique après s'être formé au sein de Derriennic & Associés, cabinet d'expérience à la rigueur juridique reconnue, dont il fut associé pendant plusieurs années.

Il suivra les activités de Simon Associés et de la legaltech « Mission RGPD » (développée en partenariat avec l'éditeur de logiciels Visiativ), solution assistant les entreprises dans la gestion des traitements de données à caractère personnel, ainsi que l'offre legaltech globale du cabinet via Simon associés innovation lab services (SAILS).