Simon Associés accueille Catherine Mutelet et Julien Prigent en qualité d'associés

Dotée d'une force d'intervention sur des projets complexes, impliquant les différents aspects des cycles de l'immeuble, dont sa construction, sa propriété et sa gestion, le département immobilier de Simon Associés compte désormais 15 avocats dont 5 associés (Benoit Raimbert, Isabelle Robert-Vedie, Laure Warembourg à Lille et aujourd'hui Catherine Mutelet et Julien Prigent), ainsi qu'une consultante et professeur émérite de renom aux éditions Dalloz (Françoise Auque).

Avec les arrivées de Catherine Mutelet et Julien Prigent, Simon Associés affirme son ambition d'un pôle immobilier d'excellence dans un contexte où, notamment, de nombreuses questions relatives aux baux commerciaux émergent du fait de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques.

« Avec Catherine Mutelet et Julien Prigent que nous connaissons depuis longtemps, qui avaient déjà envisagé de nous rejoindre il y a quelques années, nous saluons l'arrivée de deux grands spécialistes de l'immobilier commercial pour renforcer nos compétences dans un domaine qui évolue beaucoup et impose une expertise pointue afin de répondre aux problématiques et questionnements de nos clients. La période actuelle est aussi riche en réflexions liées aux conséquences de la crise sanitaire dans le domaine », précisent Jean-Charles et François-Luc Simon fondateurs de Simon Associés.

Outre leur pratique de conseil et au contentieux dans le domaine des baux commerciaux, les deux nouveaux associés sont des acteurs actifs de la doctrine et des tendances de l'immobilier commercial.

Catherine Mutelet a ainsi collaboré de nombreuses années avec la revue « Loyers et copropriété », ainsi qu'à l'ouvrage « Lamy Baux Commerciaux ».

Julien Prigent, auteur chez plusieurs éditeurs, est à l'initiative depuis novembre 2020 de Labocom, le premierthink tank sur les baux commerciaux, dont l'objectif est de réunir les professionnels du secteur (agents immobiliers, assets managers, avocats, huissiers, juristes, magistrats, notaires, universitaires, experts, etc.) pour répondre à des questions transversales, faire émerger de nouvelles solutions, former et informer, aussi interagir avec les pouvoirs publics. Il développe également depuis ses débuts une activité doctrinale importante.

Ils rejoignent Simon Associés avec leurs collaborateurs respectifs.

« Nous sommes très heureux de rejoindre Simon Associés, avec qui nous collaborions déjà depuis de nombreuses années, afin de renforcer les synergies avec l'ensemble de leurs équipes, que ce soit en grande distribution, réseaux, franchises, urbanisme, restructuring ou autres secteurs, pour apporter notre expertise en baux commerciaux, en copropriété et en matière de vente immobilière à notre clientèle respective ou commune », expliquent Catherine Mutelet et Julien Prigent.

Ces deux nouveaux associés arrivent quelques mois après l'arrivée en tant que consultante du professeur émérite Françoise Auque, l'une des plus grandes spécialistes françaises en matière de baux commerciaux. Chargée de toutes les formations Dalloz et unanimement reconnue par ses pairs, elle est un renfort de poids en sa qualité de chercheur et de praticien de notoriété nationale dans le domaine de l'immobilier commercial.

BIOGRAPHIES DES NOUVEAUX ASSOCIES



Catherine Mutelet est spécialisée en conseil et contentieux en matière de baux commerciaux.



Elle intervient pour le compte de bailleurs, institutionnels ou indépendants et privés, de promoteurs et d'enseignes. Son expertise se porte notamment sur la rédaction et la négociation des baux commerciaux, dérogatoires, civils et professionnels : que ce soit dans le cadre d'évictions commerciales, de fixations de loyers en renouvellement ou en révision, de charges ou clauses d'indexation, ou pour les résiliations judiciaires et amiables, ou encore la prévention des difficultés des locataires. Avant de rejoindre Simon Associés, elle a collaboré au sein de cabinets spécialisés en droit des affaires, l'orientant vers une approche économique des dossiers, puis en droit immobilier, notamment celui de Philippe Hubert Brault (1990). Elle a créé son cabinet en 2000 avant de fonder en 2017, avec Julien Prigent, le cabinet Mutelet-Prigent et Associés.

En plus de son activité d'avocat, Catherine Mutelet a collaboré pendant plusieurs années à la revue « Loyers et copropriété », et est co-auteur de l'ouvrage « Lamy baux commerciaux ».



Julien Prigent intervient dans le domaine des baux commerciaux, de la copropriété, de la construction et des contrats de vente immobilière.



Sa solide maîtrise du contentieux enrichit sa pratique du conseil. Il intervient pour des bailleurs et des locataires, entreprises ou particuliers, des administrateurs de biens et des syndics de copropriété. Après avoir exercé au sein de cabinets spécialisés en droit immobilier (Blatter et Associés, puis Dupichot-Lagarde-Bothorel et Associés), il a créé son cabinet en 2012 avant de fonder en 2017, avec Catherine Mutelet, le cabinet Mutelet-Prigent et Associés.

Il est co-fondateur et président de LABOCOM, think tank dédié aux baux commerciaux, et co-préside la commission droit immobilier de l'ACE (avocats conseils d'entreprise). Julien Prigent est par ailleurs directeur scientifique de l'encyclopédie en ligne « Baux commerciaux » des éditions Lexbase et co-auteur de l'ouvrage « Les baux commerciaux » des éditions Lamy dont il est chargé de la mise à jour.

Membre du conseil scientifique de la Revue des loyers (éditions Lamy), il écrit régulièrement des articles dans les revues spécialisées (Revue des loyers, Loyers et copropriété, Gazette du Palais, Affiches Parisiennes, Lexbase, Dalloz Avocats etc.). Il a enseigné le droit des baux commerciaux à l'École Nationale Supérieure du Management Immobilier (ENSMI) et intervient dans de nombreux séminaires et colloques.