SIMI : salon de l'immobilier d'entreprise

Le SIMI rassemble pendant trois jours plus de 28 000 professionnels et 450 sociétés et collectivités participantes représentant l'intégralité de l'offre immobilière et foncière, et également l'ensemble des services associés à l'immobilier et l'entreprise.

A ce titre sont présentes les offres, situées en France, de bureaux, logistique et activité, immobilier commercial de centre-ville comme de retail park.

Il tient compte aussi de l'évolution et de la mutation présente et à venir de l'écosystème, notamment avec le déploiement du digital au sein des bâtiments.

Pas moins de 90 conférences traiteront de ces problématiques.

SIMI

9h-19h mercredi 6 décembre, 9h21h jeudi 7, 9h-17h vendredi 8.

Palais des Congrès de Paris – Porte Maillot – Niveaux 1, 2 & 3.

Inscription payante sur simi2017.site.exhibis.net.