SILIC accélère son développement

Ces succès dans une période économique difficile valident le positionnement de la foncière cotée qui offre, aux entreprises, des outils de travail performants, à coûts maîtrisés, sur des sites stratégiques.

Parc SILIC Orly-Rungis (94)

La société spécialisée dans la grande distribution LIDL a choisi le Parc SILIC Orly-Rungis en prenant à bail les 11 000 m² de l’immeuble « Quito » (avec 300 parkings). Un bail de 9 ans fermes a été signé. Une transaction signée Socomie. Cette opération se situe à proximité immédiate d’une des trois Gares du Tramway T7 sur le Parc, ligne effective fin 2013. Sur ce même parc, SILIC lance les travaux de l’immeuble « Québec », un ensemble en R+4 avec deux niveaux de sous-sol qui développe 12 340 m² de bureaux. Cette nouvelle opération vise une double certification HQE Bâtiments Tertiaires et BREEAM «Very Good ». Silic confirme son engagement en faveur de la performance énergétique avec une volonté affichée de réduire, dans cet immeuble, les consommations énergétiques de 50 % minimum par rapport au niveau moyen actuel avec, à terme, une labellisation BBC du projet.

Parc SILIC Paris Saint-Denis (93)

Parallèlement à ses succès sur le Parc Orly-Rungis, SILIC vient de donner les premiers coups de pioche de l’immeuble « Le Monet » sur le Parc Paris Saint-Denis. Dessiné par l’architecte Christian Devillers, cet ensemble, construit par le promoteur Nacarat, développera une surface de 22 000 m² de bureaux en R+6 (avec 275 parkings en sous-sol). Il est pré commercialisé et loué en intégralité par SNCF afin d’y regrouper, en 2015, une partie de ses implantations dans un esprit Campus. « Le Monet » vise la certification HQE Construction, HQE Exploitation et le label BBC. Ces succès commerciaux confirment la stratégie de développement de SILIC sur des pôles incontournables du Grand Paris et sa capacité à répondre aux projets d’entreprise des grands utilisateurs. En juin 2013, les parcs SILIC, avec un patrimoine de plus de 1,22 millions de m², accueillent 750 entreprises locataires représentant 35 000 salariés. La foncière conduit, de longue date, une politique environnementale engagée, en partageant avec les collectivités locales et ses entreprises locataires, une approche durable au travers des démarches BREEAM, HQE Construction et Exploitation, des labels THPE et/ou BBC mais aussi avec les certifications ISO 9001 et 14001.