SILIC : 70 000 m2 à Nanterre-Préfecture

Situé au cœur du parc SILIC La Défense Nanterre Préfecture, il bénéficiera d’une accessibilité et d’une desserte en transports en commun idéales avec la proximité du RER A, du hub multimodal de La Défense mais également de la future gare Eole de Nanterre. Jouxtant la Défense, le quartier d’affaire de Nanterre offre l’avantage d’un site urbain. Dans le cadre d’un aménagement de terrasses de Nanterre, il fait bénéficier le personnel des sociétés travaillant sur le site, d’un cadre de travail et de vie agréable, avec la présence de nombreux commerces, services et restaurants à proximité. Sur Nanterre-Préfecture, SILIC a déjà construit 173 000 m2 de bureaux, soit 15 immeubles accueillant 55 sociétés locataires et représentant 11 000 emplois.

©Galivel