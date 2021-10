Signature Litigation s'implante à Paris

Thomas Rouhette, grand spécialiste du contentieux, multirécompensé et reconnu depuis des années par les classements d'avocats parmi les meilleurs de la place, représente ses clients, pour la plupart de grands groupes internationaux, devant tous les types de juridictions françaises depuis près de 30 ans. Il se concentrera sur les contentieux complexes, multi-juridictionnels et internationaux, tant commerciaux que financiers, à fort enjeu pour les clients du cabinet.

Après plus de 20 ans d'expérience tant dans des cabinets internationaux que français, dont dernièrement le cabinet Soulié & Coste Floret dont elle était associée, Emmanuèle Lutfalla dirigera la pratique de contentieux assurance et réassurance. Elle continuera à intervenir, dans ce cadre, dans des domaines comme la responsabilité liée aux médicaments et dispositifs médicaux, la construction et l'immobilier.

Comme le précise Thomas Rouhette, co-fondateur et associé du cabinet, « Signature Litigation est l'accord parfait pour notre pratique de contentieux national et international. Il s'agit d'un cabinet spécialisé en contentieux et en arbitrage qui nous permet d'exercer dans un environnement dédié, efficace et quasiment sans conflits d'intérêts. Ce type de cabineta fait ses preuves aux Etats-Unis et en Angleterre. Nous sommes convaincus qu'il s'agit de l'avenir du contentieux et de l'arbitrage pour le marché français. »

Sylvie Gallage-Alwis, co-fondatrice et associée du cabinet, ajoute : « Nous sommes ravis de ce projet qui nous offre le meilleur de deux mondes : un projet entrepreneurial dans un environnement largement dépourvu de conflits d'intérêts, avec le soutien du cabinet reconnu et très respecté qu'est Signature Litigation. Nous travaillerons aux côtés de certains des spécialistes les plus respectés en matière de contentieux, tout en développant la marque en France. »

De son côté, Emmanuèle Lutfalla, associée, ajoute : « Nous traiterons les contentieux nationaux et internationaux, commerciaux, financiers, de responsabilité des produits, d'assurance et beaucoup d'autres dans un environnement international marqué par une quasi absence de conflits d'intérêts, aux côtés d'équipes très respectées en contentieux et arbitrage à Londres et Gibraltar. Notre intention est de disposer des meilleurs spécialistes dans tous les domaines du contentieux et de l'arbitrage, à forts enjeux pour nos clients. »

Le bureau parisien de Signature Litigation, créé en janvier 2019, « ambitionne de développer ses équipes et ses offres dans les prochains mois. Il devrait prochainement accueillir plusieurs nouveaux associés afin de parfaire son offre dans des domaines du contentieux des affaires non encore couverts comme l'arbitrage, le pénal et la compliance ».