Signature Litigation accueille Mathilde Gérot

Mathilde Gérot arrive en provenance du bureau de Paris de Clifford Chance, qu'elle avait rejoint en tant que collaboratrice senior, après plusieurs années passées chez Hogan Lovells et August & Debouzy. Mathilde Gérot est spécialisée dans le droit relatif à la protection des données personnelles, intervenant à la fois sur des affaires contentieuses et non-contentieuses. Au sein de Signature Litigation, elle contribuera au développement et au lancement de la pratique de protection des données personnelles et travaillera en étroite collaboration avec les membres du cabinet dans le cadre d'enquêtes diligentées par les autorités régulatrices.

Mathilde Gérot assiste ses clients français et internationaux sur des dossiers de protection des données personnelles à forts enjeux. Elle intervient notamment en cas de contrôles menés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) sur les activités de traitement des données personnelles de ses clients et les assiste dans l'élaboration et la mise en œuvre de plans de conformité avec le RGPD, en particulier pour prévenir et / ou anticiper un contrôle de la Cnil.

Elle est également spécialisée dans le règlement des litiges d'ordre réglementaire, ainsi qu'en matière de litiges commerciaux et de litiges liés aux consommateurs. « Nous sommes ravis d'accueillir Mathilde au sein du cabinet. Son expérience en matière de litiges concernant la protection des données personnelles nous permettra d'étendre davantage notre présence sur le marché », déclare Thomas Rouhette, co-fondateur et associé du bureau parisien. n