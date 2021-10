Signature de la charte nationale d'accès au droit

Le garde des Sceaux a signé cette la charte nationale de l'accès au droit avec sept associations, fondations etfédérations : la Fondation Abbé Pierre, ATD Quart-Monde, la Cimade, Droits d'urgence, le Rénadem (réseau national d'accès au droit et à la médiation), les Restos du cœur et le Secours catholique.

Cette charte, inédite, a pour objet de définir les valeurs, les objectifs communs, les principes fondamentaux, les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement permettant l'accès au droit et l'accompagnement des personnes les plus démunies.

Elle sera un outil de développement du réseau actif de partenaires, véritable maillage territorial, afin que soit garanti l'accès au droit, à tous, sur l'ensemble du territoire.

Les partenaires disposeront d'un guide pratique à destination des usagers, pour que chacun puisse connaître les démarches possibles et disponibles lui permettant d'accéder à ses droits.