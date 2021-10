Signature de la cession de la caserne de Reuilly par l'État

Cette cession de l’État permettra à la Ville de Paris de créer sur le site, dont la qualité architecturale sera préservée, un ensemble de plus de 400 logements, dont 50 % de logements sociaux, comprenant également une crèche, des activités commerciales, et un espace vert. Elle illustre la volonté du gouvernement, traduite dans la loi de mobilisation du foncier public en faveur du logement du 18 janvier 2013, de donner une nouvelle impulsion à sa politique de cessions immobilières, pour accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre de l’engagement du Président de la République de construire 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux, d'ici à la fin du quinquennat.