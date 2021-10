Signature de l'acte de vente pour la réalisation de The Link

Paris La Défense et Groupama viennent de signer l'acte de vente, permettant l'acquisition du foncier et des droits à construire complémentaires nécessaires à la réalisation de The Link. Le futur siège du groupe Total s'élèvera à l'emplacement de l'actuel immeuble Le Michelet, propriété de Groupama, dont la démolition est en cours.

© Vinci Constructions