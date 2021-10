Signature d'une charte “Relations fournisseurs et achats responsables”

Stéphane Salini, vice-président du Conseil régional, chargé des finances et de l'évaluation des politiques publiques, et Sylvie Monchecourt, déléguée spéciale aux achats responsables, viennent de signer une charte “Relations fournisseurs et achats responsables”, élaborée par le Conseil national des achats et le Médiateur des entreprises.