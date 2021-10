Siemens prend à bail 18 712 m² dans l'immeuble Le Sisley

Siemens est présent en France depuis 160 ans. Premier groupe européen de haute technologie, cette entreprise d’envergure internationale donne la priorité à l’innovation dans l’industrie, l’énergie, la santé et les solutions destinées aux infrastructures urbaines. A la recherche de nouveaux bureaux en Ile-de-France, le groupe a retenu Le Sisley, un immeuble certifié HQE, en cours de labellisation THPE.

Le Sisley, livrable au 2e trimestre 2014, constitue, après Le Cézanne, la deuxième opération de SILIC sur son nouveau parc d’affaires Paris-Saint-Denis. Doté d’une situation stratégique dans l’un des plus importants pôles de développement économique du Grand Paris, le secteur se situe au cœur d’un noyau dense de communications. Proche des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget, facile d’accès par l’A1 et l’A86, le nouveau parc d’affaires est également en lien étroit avec le RER (B et D), le métro (ligne 13), le tramway (T1). Sans oublier une prochaine gare TGV. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si de grandes entreprises comme SFR, AREVA se sont installées à Saint-Denis. Tout comme la Société du Grand Paris qui y a également installés ses bureaux au sein de l’immeuble Cézanne. Signe de la volonté du Grand Paris de faire de ce secteur un pôle d’affaires majeur. Dans cette transaction, Socomie représentait SILIC et BNP Paribas Real Estate le locataire Siemens.

Promoteurs : ICADE et COGEDIM

Architectes : CHAIX & MOREL et associés

