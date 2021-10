Sibylle Weiler, nouvelle recrue verte Bird&Bird

Sibylle Weiler sera la nouvelle associée du département Corporate Bird&Bird. Avec l'aide de son équipe, Ann-Claire Beauté (counsel) et Julia Okasha, elle contribuera à étoffer le secteur Energy & Utilities du bureau Bird&Bird de Paris.

Conseillère spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables, elle agit auprès des développeurs de projets, des fournisseurs de services, mais aussi des banques. Ses actions se concentreront sur tous les aspects contractuels, notamment relatifs aux acquisitions et gestions de portefeuilles énergétiques en France (parcs d'éoliennes, énergie solaire, biogaz et biomasse, etc.). Son équipe couvrira également les questions liées aux opérations de M&A ; le conseil, la préparation de rapports de due diligence ainsi que la négociation des SPA en vue de l'acquisition.