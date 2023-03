SIA : La métropole du Grand Paris récompensée

La métropole du Grand Paris a récemment été récompensée, au Salon international de l’agriculture, dans le cadre de l’appel à projets du Programme national de l’alimentation lancé par l’État. Cette distinction a été remise, vendredi 3 mars, par Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Profession de santé, à Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris.

Améliorer les échanges entre les acteurs

Mené par la métropole du Grand Paris, en partenariat avec la Chambre d’agriculture de la région Île-de-France, ce programme vise à accompagner des Plans alimentaires territoriaux (PAT) métropolitains, afin de faciliter les échanges et les synergies entre les villes et les différents acteurs, porteurs de PAT. L’objectif de ces plans est de relocaliser l’agriculture et l’alimentation, en soutenant l’installation d’agriculteurs, les circuits courts, mais aussi les produits locaux dans les cantines.

Lors du Salon international de l’agriculture, la métropole du Grand Paris a d’ailleurs organisé une conférence sur les enjeux et les défis de la transition agricole et alimentaire dans l’aire métropolitain.

