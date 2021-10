Si tweeter lors d'un procès est autorisé, enregistrer et diffuser des images reste prohibé

À l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a été amené à statuer sur la conformité à la plus haute norme de la pyramide de Kelsen de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, s'agissant de l'interdiction d'emploi de tout appareil qui permet d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole et l'image au cours d'un procès.

Cadre législatif en vigueur

La loi de 1881 prohibe l'usage de tout appareil qui permettrait de capter, enregistrer, fixer et retransmettre les images et les sons lors des audiences des juridictions administratives ou judiciaires, et ce dès leur ouverture. En cas de non-respect de cette interdiction, l'auteur des faits risque une peine d'amende et la confiscation de son matériel.

Seule exception, que le président autorise, avant l'audience, les « prises de vues » quand les débats n'ont pas encore débuté et avec le consentement des parties, ou de leurs représentants, et du ministère public.

Dans l'affaire ayant conduit à présenter la QPC devant le Conseil constitutionnel, une requérante a été condamnée à une amende pour la publication de photos prises lors d'un procès. La partie civile a contesté cette prohibition devant les juges, soulevant que les techniques actuelles d'enregistrement et de captation sont suffisantes pour assurer la sérénité des débats, la protection des droits des personnes et l'impartialité des magistrats. Pour l'association qui s'est jointe au recours, cette interdiction porte atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication, le législateur n'ayant pas tenu compte de la liberté d'expression des journalistes ainsi que du droit du public à l'information d'intérêt général.

Conformité au principe de nécessité des délits et des peines

L'objet de la QPC est de soulever la contrevenue au principe de nécessité des délits et des peines d'une telle amende, infligée en cas de non-respect de l'interdiction.

Après avoir rappelé que l'exercice de la liberté d'expression et de communication est encadré par la loi et comporte des limites qui doivent être « nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi », les Sages ont relevé que, par cette interdiction, le législateur tend à garantir la sérénité des débats mais également à prévenir les atteintes au respect de la vie privée des parties et des participants aux débats, à la sécurité des acteurs judiciaires ainsi qu'au respect de la présomption d'innocence. Par ailleurs, les nouveaux moyens techniques de communication peuvent amplifier le retentissement de la diffusion du procès et risquer de porte atteinte aux intérêts cités ci-dessus.

Enregistrer non, tweeter oui

Pour autant, le Conseil constitutionnel énonce que cette interdiction n'empêche pas le public de rendre compte des débats par d'autres moyens tels que le live tweet, la publication sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou encore le dessin, notamment au cours de leur déroulement.

L'atteinte à l'exercice de la liberté d'expression a donc été jugée nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis, légitimant de déclarer les dispositions critiquées constitutionnelles. n