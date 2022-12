« Si la fabrication s’arrête, le monde s’arrête ! »

François Chih-Chung Wu, ancien vice-ministre des Affaires étrangères à Taïwan, est en poste depuis quatre ans. Il était également le président d’honneur de l’Alliance française. Pour lui, « le territoire de Taïwan a aujourd’hui un statut très particulier, mais il n’est pas, pour autant, coupé du monde ». Bien au contraire, l’île dispose d’une économie florissante. L’électronique et les télécommunications constituent le premier secteur d’exportation industriel de Taïwan. « C’est aussi cette île qui occupe la première place pour la fabrication de semi-conducteurs et maîtrise la technologie nécessaire pour la fabrication des puces les plus sophistiquées. » C’est dans ce contexte que la Chine menace continuellement Taïwan, lorgnant ainsi sur ses ressources et son savoir-faire.

Taiwan, maître des semi-conducteurs

Pour François Chih-Chung Wu, « Taïwan n’est jamais très loin de la France et du reste du monde ». En effet, les technologies de l’île, surtout les puces et semi-conducteurs, sont présentes partout dans l’Hexagone. « Or, 65 % de ces petites merveilles de technologie viennent de Taïwan. Elles sont utilisées dans les téléphones portables, l’armement, ou encore dans les satellites. Si la fabrication s’arrête, c’est le monde qui s’arrête ». À titre de comparaison, la Corée en fabrique 18 %, la Chine 5 %. Les 12 % restants sont fabriqués aux États-Unis et en Europe.

La menace chinoise

« Si jamais la Chine décide véritablement d’envahir Taïwan, et ainsi prendre contrôle de tous ces semi-conducteurs, l’ordre économique mondial sera bouleversé. Nous pouvons même dire que ça sera la fin du monde, tel que nous le concevons actuellement ». Bien que cette vision ne soit pas très optimiste, elle est réaliste. Depuis des années, la Chine est menaçante. L’élection de la démocrate Tsai Ing-Wen, en 2016, réélue en 2020, traduit aussi chez les Taïwanais une volonté plus affirmée de défendre l’indépendance du territoire. Reste que la possibilité d’une agression militaire chinoise, visant à annexer son voisin, paraît de plus en plus probable.

Au vu du contexte géopolitique et de l’importance technologique que représente Taïwan, François Chih-Chung Wu estime que « le conflit entre la Chine et Taïwan est dix fois plus sérieux et important que celui qui se joue actuellement entre la Russie et l’Ukraine ».

La recherche du soutien international

La crise entre ces deux pays a pourtant un effet positif. Les grandes puissances se rapprochent progressivement de Taïwan, bien que ce territoire ne soit pas reconnu officiellement comme étant un pays. Les enjeux économiques prennent le pas sur la diplomatie. Les États-Unis ont, par exemple, récemment rappelé qu’ils défendront le territoire en cas d’invasion chinoise. « De notre côté, nous voulons travailler avec les autres pays du monde pour maintenir la paix et une stabilité démocratique à Taïwan ».