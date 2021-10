Shearman & Sterling intervient sur le financement de 700 millions d'euros d'INEOS

INEOS est l'un des plus grands producteurs de produits chimiques au monde en termes de chiffre d'affaires et occupe une position de premier plan sur le marché mondial pour la majorité de ses produits clés. Cette entreprise exploite actuellement 32 sites de fabrication dans six pays à travers le monde.

L'équipe Shearman & Sterling était dirigée par les associés Korey Fevzi (Londres-Finance) et Maura O'Sullivan (New York-Finance), l'associé Pierre-Nicolas Ferrand (Paris-Finance), les counsels Jackson Lam et Maria Cornilsen (Londres-Finance), assistés des collaboratrices Mariam Sadqi et Yaëlle Cohen (Paris-Finance) ; des collaborateurs Patrick Clarke, Katherine McAlinden et Tom Capper (Londres - Finance) et des collaborateurs Brittany Rogers, Akofa Tsiagbe et Koye Idowu (New York-Finance). L'équipe comprenait également l'associé Winfried Carli et les colloborateurs Martina Buller et Andreas Breu (Francfort-Finance), ainsi que l'associé Malcolm Montgomery (New York-Immobilier) ; l'avocat Paul Balaam et le consultant Mark Adams (London-Real Estate).