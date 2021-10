Shearman & Sterling intervient sur la première émission d'obligations high yield de Tereos

Le produit du placement a été affecté au remboursement de la dette existante du groupe et au paiement des frais et dépenses liés à l'opération. L'offre a été réalisée le 23 octobre 2020 conformément aux termes de la règle 144A et de la réglementation S en vertu de l'U.S. Securities Act.

Tereos est une entreprise leader sur les marchés du sucre, de l'alcool et de l'amidon opérant à travers un réseau de 48 sites industriels dans 18 pays et environ 22 300 collaborateurs.

L'équipe Shearman & Sterling était dirigée par Ward McKiamm (Associé - Leveraged Finance), assisté à Paris, de David St-Onge (Collaborateur - Capital Markets) ; à Londres, de Gordon Houseman, Fabio Pazzini, Alex Despotovic (Collaborateurs - Capital Markets) ; à Washington D.C., de Kristen Garry (Associée - Tax) ; à New York, d'Ahuva Weinreich (Collaboratrice -Tax) et Tarek Raucci (Collaborateur - Investment Funds) ; à Houston, de Molly Harding (Collaboratrice -Tax).

Latham & Watkins conseillait les banques garantes avec une équipe composée de Thomas Margenet-Baudry (Associé), Michael Ettannani (Counsel) et Jessica Ansart (Collaboratrice).

White & Case conseillait Tereos avec une équipe composée de Thomas Le Vert (Associé), Raphaël Richard (Associé), Tatiana Uskova (Collaboratrice) et Boris Kreiss (collaborateur).