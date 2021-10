Shearman & Sterling conseille Silverfleet Capital dans le cadre de la cession de 7days

Fondée en 1999 à Lotte, en Allemagne, 7days fournit une large gamme de produits de haute qualité à plus de 300 000 clients professionnels médicaux dans 12 pays, dont l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la France, la Belgique, les Pays-Bas et la Scandinavie.

Silverfleet Capital est une société holding européenne indépendante qui investit dans des sociétés de taille moyenne. Le fonds est un client de longue date de Shearman & Sterling.

L'équipe Shearman & Sterling était dirigée par les associés Winfried M. Carli (Francfort-Finance) et Pierre-Nicolas Ferrand (Paris-Finance) et comprenait les collaborateurs Mariam Sadqi (Paris-Finance) et Andreas Breu (Francfort-Finance).

L'équipe de Silverfleet qui a travaillé sur la transaction était composée de Joachim Braun, Associé, et de Benjamin Hubner, Directeur, tous deux basés au bureau de Munich. Silverfleet a été également conseillé par William Blair (M&A), PwC (Finance, Fiscalité, ESG), Latham & Watkins (Fiscalité), McDermott (Droit des sociétés) et goetzpartners (Droit commercial).