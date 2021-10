Shearman & Sterling conseille les banques sur un crédit renouvelable pour Loxam

Le groupe Loxam est le leader du marché de la location de matériels et outillage pour les travaux publics, le bâtiment, l'industrie, les espaces verts, l'événementiel et les services. Avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2020, 1050 agences et 11 050 collaborateurs, le groupe est présent dans 30 pays et dispose de la plus large gamme de matériels sur le marché, avec plus de 650 000 équipements permettant d'anticiper, de supporter et de répondre à la demande croissante des sociétés désireuses d'externaliser l'approvisionnement, la gestion et la maintenance de leur flotte.

L'équipe de Shearman & Sterling comprenait les associés Pierre-Nicolas Ferrand (Paris-Finance), Gary Hamp (Londres-Finance) et Gordon Houseman (Londres-Finance), ainsi que les collaborateurs Benjamin Marché (Paris-Finance), Charles Filleux-Pommerol (Paris-Tax), Charlie Gelbon (Paris-Finance) et Tim Waterson (Londres-Finance).