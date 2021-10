Shearman & Sterling, conseil de Florac sur la cession de Brico Privé

Le cabinet international Shearman & Sterling est intervenu dans le cadre de la cession de la participation majoritaire de Flora dans Brico Privé au Groupement Les Mousquetaires, 1er opérateur indépendant du marché du bricolage en France avec ses trois enseignes Bricomarché, Brico Cash et Bricorama.

Créé en octobre 2012 à Toulouse et dirigé par Julien Boué et Marc Leverger, Bricoprive.com est le site français leader de la vente privée dédiée au bricolage, au jardinage et à l'aménagement de la maison. La société offre une large gamme de produits de qualité à des prix compétitifs via une douzaine de ventes privées par jour. Fort de son positionnement pertinent sur son marché, de son expertise en matière de sélection et d'approvisionnement de produits combinés à l'expérience digitale de ses équipes, Brico Privé s'est développé très rapidement pour devenir aujourd'hui un acteur incontournable du secteur.

Florac est un véhicule d'investissement détenu intégralement par la famille Meyer et gérant exclusivement les ressources de la famille Meyer.

L'équipe de Shearman & Sterling était dirigée à Paris par Guillaume Isautier (Associé – M&A) assisté de Martin Chassany (Collaborateur – M&A). Charles Filleux-Pommerol (Collaborateur – Tax) intervenait sur les aspects fiscaux.

Le Groupement Mousquetaires était conseillé en corporate par CVML avec une équipe composée de Thierry Cotty (Associé), Marie-Alicia de Andolenko et Sélim Brihi ; Orsan avocats avec une équipe composée de David Seban (Associé), Laure Le Gall et Clara Paetzol ; Harbourg Avocats avec Olivier de Chazeaux (Associé) en contrôle des concentrations et Anne Perrin (Associée) en IT ; et en IP HOYNG ROKH MONEGIER avec Marie Georges-Picot (Associée) et Marion Soulé.

McDermott Will & Emery conseillait le management avec une équipe composée de Diana Hund (Associée), Marie-Muriel Barthelet (Collaboratrice) et Marianne Zwobada (Collaboratrice).