Shearman & Sterling a conseillé les prêteurs sur la restructuration des aéroports TAV en Tunisie

La restructuration comprenait plusieurs étapes, dont la restructuration des accords de concession, la sortie des actionnaires minoritaires, l'injection de fonds supplémentaires par le Sponsor (TAV Holdings), l'annulation partielle de la dette par les prêteurs et les contreparties de couverture, la conversion par certains prêteurs d'une partie de leurs prêts en titres participatifs « sécurisés » de droit tunisien et la prorogation de l'échéance des prêts restants.

TAV Airports est un gestionnaire aéroportuaire turc coté à la Bourse d'Istanbul et partiellement détenu par le Groupe ADP, l'un des principaux réseaux aéroportuaires au monde. Cette restructuration montre l'engagement à long terme des prêteurs en Tunisie et permettra aux concessions tunisiennes de TAV Airports de se redresser après un certain nombre d'événements difficiles survenus pendant plus d'une décennie, et plus récemment, la pandémie de coronavirus.

L'équipe de Shearman & Sterling était dirigée par Lachlan Poustie (Associé – Paris – Développement de Projet et Financement), et comprenait Jonathan Toffolo (Collaborateur senior – Londres – Développement de Projet et Financement) et Rhiannon Lock (Collaboratrice – Londres – Développement de Projet et Financement) sur les aspects de droit anglais, Devin Lei (Counsel – Washington D.C – Développement de Projet et Financement) sur les aspects de droit de New York, et Pierre-Nicolas Ferrand (Associé – Paris – Finance) et Mariam Sadqi (Collaboratrice – Paris – Finance) sur les aspects de droit français.