Shearman & Sterling a conseillé la BECM sur le refinancement de Gecina

Gecina est une Société d'Investissement Immobilier qui détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d'Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d'actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20 milliards d'euros à fin juin 2020. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur.

L'équipe de Shearman & Sterling comprenait Pierre-Nicolas Ferrand (Associé–Finance) et Mariam Sadqi (Collaboratrice–Finance).

De Pardieu Brocas Maffei conseillait Gecina avec Katia Belhiteche (Associée) et Sabrina Blel (Collaboratrice).