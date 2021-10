Shearman & Sterling a conseillé King Street sur la restructuration du FC Girondins de Bordeaux

Le 26 juillet, à l'issue de la décision favorable du Tribunal de Commerce de Bordeaux homologuant le protocole de conciliation, la restructuration de la dette du club ainsi que la vente de celui-ci à Gérard Lopez ont été finalisées faisant de ce dernier le nouveau propriétaire du club.

King Street Capital Management est une société de gestion de placements qui investit principalement dans des sociétés en difficulté, des actions, des obligations, des devises, des warrants et des options. King Street Capital Management, L.P. a été fondée en 1995 et est basée à New York.

L'équipe de Shearman & Sterling était dirigée à Paris par Pierre-Nicolas Ferrand (Associé-Financial Restructuring & Insolvency), et comprenait Thomas Philippe (Associé-Private Equity), Benjamin Marché (Collaborateur-Financial Restructuring & Insolvency), Gaspard Bastien-Thiry (Collaborateur-M&A) et Charlie Gelbon (Collaborateur-Financial Restructuring & Insolvency).