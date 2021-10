"Sex in the City" : l'exposition de salut public

L’exposition gratuite « Sex in the City » organisée par l’association Solidarité Sida, a pris ses quartiers à la Bastille. La précédente édition, en 2011, avait attirée près de 25 000 visiteurs. Elle aborde dans tabou la sexualité des jeunes en 45 minutes.

Sur 800 m2, « Sex in the City » a pour ambition de "titiller les sens" et libérer les imaginaires sans jamais tomber dans la facilité ni la vulgarité. Plaisirs, sentiments, risques, tous les sujets sont mis en scène ou presque. Des cochons volants au plafond, de drôle de sex-toys en vitrine, un lit accroché au mur qui suggère des débats passionnés, une madame Irma pleine d’inspiration sont autant de variations autour d’un même thème : le plaisir.

« Sex in the City » s’attaque aussi à toutes les « bonnes » (ou mauvaises) raisons évoquées pour ne pas utiliser le préservatif à travers une mise en scène drôle et didactique qui interpelle le visiteur sur ses propres pratiques et sur les conséquences d’une sexualité non protégée (prévention des IST ou contraception). Les bénévoles de Solidarité Sida et les professionnels de santé proposent aux visiteurs d’initier un dialogue en toute liberté. Des entretiens individuels ou collectifs sans langue de bois et dans le respect de l’intimité de chacun sont proposés.