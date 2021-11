Sevran : une soirée pour devenir entrepreneur organisée par l’Adie

Afin de promouvoir l’entrepreneuriat auprès des jeunes de la Seine-Saint-Denis, la région Ile-de-France, la BPI et l’Adie organisent, le jeudi 2 décembre, un événement ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent monter leur boîte, pour échanger avec des créateurs d’entreprise financés et accompagnés par l’Adie. Ensemble, ils tenteront de faire tomber les préjugés que certains peuvent avoir sur l’entrepreneuriat. Cette soirée se tiendra au centre culturel micro-folie.

Lors de cette soirée, le public pourra notamment assister au témoignage d’entrepreneurs soutenus par l’Adie, mais également échanger avec quatre entrepreneurs inspirants réunis sous la forme d’un marché des créateurs puis participer à des ateliers, comme des speed-meetings. Tous les participants pourront, à la fin de la soirée, repartir avec une photo professionnelle réalisée par un photographe.

Retrouvez ci-dessous, le programme détaillé de l’après-midi :

14h à 18h :

- Marché de 5 créateurs. Échanges libres d’expériences avec les entrepreneurs exposants - Espace conseil animé par des partenaires experts de la création d’entreprise



14h30 à 17h :

Témoignages et discussions autour de 3 préjugés liés à l’entrepreneuriat :

C’est impossible d’entreprendre quand on vient des quartiers

Je suis trop jeune pour entreprendre

Entreprendre, c’est un truc d’hommes

17h à 18h : Moment convivial / Networking autour d’un buffet