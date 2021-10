Session de formation de l'École de la Médiation

Ce premier cycle marque le début de la formation pratique de l’Ecole de la Médiation du Barreau de Paris, spécialement conçue pour les avocats et composée d’ateliers et de mises en situation, animés par des praticiens réputés. L’ensemble du programme proposé par l’école compte 130 heures qualifiantes au sein de l’École de Formation des Barreaux (EFB), dans le cadre de la formation continue des avocats. En fonction du nombre d’heures de formation suivies et des modules choisis, la mention

« École de la Médiation du Barreau de Paris » pourra être apposée par l’avocat sur sa documentation et communication professionnelle.